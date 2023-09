Biobesvikelse för Stallones senaste

Det blev ingen pangsuccé för actionstjärnan Sylvester Stallones senaste film "Expendables 4". Filmen drog in mycket mindre i biljettintäkter än beräknat under sin premiärhelg på bio i USA och Kanada: 8,3 miljoner dollar, motsvarande 92 miljoner kronor.

Etta på biotoppen blev skräckfilmen "The Nun 2", som tjänade in 8,4 miljoner dollar i biljettintäkter under sin andra biohelg.