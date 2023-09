De väljs in i Hall of Fame

Mando Diao väljs in i Swedish Music Hall of Fame.

Mando Diao väljs in i Swedish Music Hall of Fame. Foto: Ulf Palm/TT

Tacksam

Men att blicka bakåt betyder också att man tvingas inse att Mando Diaos väg inte alltid har varit spikrak, menar Dixgård. Bandet har drabbats av flera avhopp, och särskilt uppmärksammat blev det när Gustaf Norén 2015 under turbulenta former lämnade bandet.

Att samtliga medlemmar, såväl tidigare konstellationer som nuvarande laguppställning, formellt väljs in i Hall of Fame tycker Dixgård är helt i sin ordning:

– Jag tror det var Joni Mitchell eller Neil Young som sade någon gång att när man väljs in i Hall of Fame ska man passa på att i talet hämnas på alla man är sur på. Så alla businessgubbar som försökt blåsa Mando Diao under vår karriär kanske ska få veta det, säger han och skrattar.

Njuta

Att väljas in i Hall of Fame kommer inte att förändra det egna musikskapandet tror Wilson, men möjligen ge självförtroendet en boost.

Fakta: De är invalda i Swedish Music Hall of Fame

Tanken bakom Swedish Music Hall of Fame är att "hylla rikedomen i den svenska musikskatten". De invalda måste ha skivdebuterat för minst 20 år sedan.