"Den siste av legenderna" hyllas av världen

"Söt som socker"

Även skådespelaren Josh Gad skriver på Twitter att han har svårt att föreställa sig en värld utan "den store Tony Bennett". Tv-profilen David Letterman delar en video av Bennett som sjunger "Everybody has the blues" i hans program, tillsammans med texten "RIP, Tony".

Hyllas för engagemanget

Sångarens karriär varade under sju decennier och rymde låtar som "Rags to riches" och "I left my heart in San Francisco". Först 2021 drog han sig tillbaka från scenen för gott.