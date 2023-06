Loreen skriver historia – vinner Eurovision igen

Finland också favorit

Cornelia Jakobs sjöng

Andra mellanakten, en hyllning till Liverpoolartister som John Lennon och Atomic Kitten, innehöll fjolårets svenska tävlande Cornelia Jakobs som sjöng en cover på Mel C:s låt "I turn to you", i en pool med vatten på scenen. Akten kulminerade i Nederländernas Duncan Laurences smäktande version av fotbollsklassikern "You'll never walk alone".