Högt tryck på årets bokmässa

Under helgen har mässgolvet i Göteborg myllrat av besökare. Årets besökssiffra landade på 85 936 under mässans fyra dagar, högre än i fjol med 82 156 besök. Statistiken visar det totala antalet besök, och inte unika besökare.

Signeringsköerna har ringlat sig långa när många läsare har velat träffa författarna på plats, däribland Sofie Sarenbrant, Carina Bergfeldt, Annie Lööf, Jonas Gardell och den brittiska författaren Jojo Moyes. Men Thåströms tidigare körekord från 2019 på 170 meter slogs av humorgruppen I Just Want To Be Cool, som debuterar med serien "Skurkarnas skurk", med en 200 meter lång kö.