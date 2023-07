Independentbolag kan få tillstånd att filma

Independentbolag kan filma även under pågående strejk – om de möter vissa villkor. Arkivbild.

Independentbolag kan filma även under pågående strejk – om de möter vissa villkor. Arkivbild. Foto: Bebeto Matthews/AP/TT

Independentbolag i Hollywood kan få filma även under pågående strejk – om de möter vissa villkor.

Fackförbudet kan bevilja tillfälliga tillstånd förutsatt att independentbolagen uppfyller vissa krav. Bolagen får inte vara anslutna till Alliance of Motion Picture and Television Producers och de måste även skriva under på att retroaktivt förverkliga de överenskommelser som strejken eventuellt kommer att resultera i.