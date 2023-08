Jackie Mere: Min musik är en destruktiv bubbla

"Dåligt konsekvenstänk"

Sedan debutsingeln "It ain't me", som släpptes i februari, har Jackie Mere bland annat varit förband åt Veronica Maggio och uppträtt i SVT:s "Allsång på Skansen". Innan sommaren är över ska hon medverka på festivalen Jungfrukällan i Stockholm den 18 augusti, där publiken kan vänta sig osläppta låtar från det kommande albumet ”Everything’s conditional".

– Jag har en låt som heter "Hire someone to break your heart", som handlar om när mitt ex gick tillbaka till sitt ex. Vi skulle på en gemensam väns fest och jag kände "jag kan absolut inte komma dit singel" – så jag bad min bästa vän att låtsas vara min partner. Vi gick till festen och låtsades vara tillsammans.