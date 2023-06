Lang gör opera om politiska fångar

"Operan är så öppen att den kan ta in varje konstform så du får arbeta med text, ljus, rörelse och musik. Musiken känns som en del av ett större ekosystem mer än när man bara skriver en konsert", säger David Lang om sitt operaintresse.

"Operan är så öppen att den kan ta in varje konstform så du får arbeta med text, ljus, rörelse och musik. Musiken känns som en del av ett större ekosystem mer än när man bara skriver en konsert", säger David Lang om sitt operaintresse. Foto: Jonas Persson/Malmö Opera

"Operan är bara runt 70 minuter lång så när den väl börjar berättar den historien på det mest effektiva sättet. Det är inte stora sektioner då orkestern spelar och alla står och gör ingenting, som det ofta är i opera. Orkestern står på scenen och är en del av fängelset", säger David Lang om "Prisoner of the state". Pressbild.

"Operan är bara runt 70 minuter lång så när den väl börjar berättar den historien på det mest effektiva sättet. Det är inte stora sektioner då orkestern spelar och alla står och gör ingenting, som det ofta är i opera. Orkestern står på scenen och är en del av fängelset", säger David Lang om "Prisoner of the state". Pressbild. Foto: Chris Lee

Optimism hans brott

Enkel musik

David Lang har infogat texter av bland andra Machiavelli och Hannah Arendt för att fördjupa rollfigurerna. Han lever sig in i vilka de är, och bevekelsegrunderna för dem färgar till och med själva musiken.

Fakta: Prisoner of the state

"Prisoner of the state" spelas 3 och 4 juni på Malmö Opera och senare i sommar i Barcelona. Den skulle egentligen ha framförts i Malmö för tre år sedan, efter att den fått en konsertant urpremiär av New York Philharmonic, men coronapandemin kom emellan.

Verket är en samproduktion mellan sju internationella samproducenter: Barbican Centre London, Bochumer Symphoniker, Concertgebouw Bruges, Concertgebouw de Doelen Rotterdam, Barcelona Symphony Orchestra/Festival Grec och Malmö Opera.

2008 fick kompositören David Lang Pulitzerpriset i musik för sin komposition "The little match girl passion", inspirerad av HC Andersens saga om den lilla flickan med svavelstickorna och JS Bachs Matteuspassion.

Regissör är Elkhanah Pulitzer och dirigent Steven Sloane.