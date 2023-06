Låtskrivarlegendaren Cynthia Weil död

Weil, som skrev texterna medan maken Mann skrev musiken, skrev låten "You've lost that lovin' feelin'" tillsammans med demonproducenten Phil Spector. Låten innehade mellan 1997 och 2019 rekordet som den mest spelade låten genom tiderna på amerikansk radio. Rekordet övertogs då av The Polices "Every breath you take".

Weil och Mann skrev även Dolly Partons "Here you come again", The Animals "We gotta get out of this place", "Mama" Cass Elliotts "Make your own kind of music" och The Crystals "Uptown", bland många andra.