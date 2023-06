Loreen fokuserar inför finalen

"Brutalt organiskt"

Under Eurovision har det blivit många möten med såväl fans som medier och Loreen är en av de mest efterfrågade artisterna att intervjua. Några möten med själva staden Liverpool har det inte riktigt blivit, berättar hon.

– Det är inte så att jag har sett stan. Ibland går jag ut från arenan och tar luft och blickar ut över vattnet. Jag är sådan att jag bara kan fokusera på en sak åt gången och just nu är det numret. Vårt nummer är brutalt organiskt. Det är ingen lek!

– Ja, det finns lättrök, tungrök och... en tredje rök. Men jag minns inte vad den heter just nu. Det är viktigt att kunna kontrollera så att det inte pyser in i mikrofonen eller förstör kameravinklarna. Allt handlar om tajming.

Hot från Finland

Under torsdagens genrep fick Käärijäs "Cha cha cha" 41 procent av rösterna när 2 480 personer tillfrågades om vem de vill se som vinnare i ESC. Loreens "Tattoo" hamnade tvåa med 15 procent.

– Jag har inte tid att tänka på tävlingsbiten. Jag kan inte förändra den grejen, det enda jag kan påverka är hur mitt performance ska bli så fett som möjligt. Jag är redan på nästa boll, vad kan jag göra? Där är jag just nu.

Fakta: Loreen

Namn: Lorine Zineb Noka Talhaoui.

Född: 16 oktober 1983.

Bor: Hus på Gotland och lägenhet i Stockholm.

Familj: "Stor".

Bakgrund: Född i Åkersberga, växte upp som äldst av sex syskon. Medverkade i "Idol" 2004. Deltog i Melodifestivalen med "My heart is refusing me" 2011. Året därpå vann hon Melodifestivalen och Eurovision Song Contest med "Euphoria". Deltog med "Statements" i Melodifestivalen 2017 men åkte ut i Andra chansen.

Aktuell: Representerar Sverige i Eurovision Song Contests final lördag den 13 maj.