Loreen: Jag är glad att vi vann

Efter ett bejublat framträdande, en utdragen presskonferens och enskilda intervjuer fick Loreen äntligen fira med familj och vänner in på småtimmarna.

"Käärijä är grym"

Spelningar väntar

– Jag ska försöka att få in lite av mitt nomadiska påbrå i musiken. Man anar det lite i “Tattoo”, men jag vill få in ännu mer. Det kallas “desert blues”, men det är inte blues som i genren utan jag kommer att använda element därifrån för att hedra mitt nomadiska arv.

– Det är en konstig känsla, att den här svenska nomadkvinnan är historisk. Det känns också väldigt overkligt. Men jag är glad att vårt nummer vann, för det står för saker. Att Sverige skickade något som har bra värderingar. That's pretty cool, man.

Fakta: Loreen

Namn: Lorine Zineb Noka Talhaoui.

Född: 16 oktober 1983.

Bor: Hus på Gotland och lägenhet i Stockholm.

Familj: "Stor".

Bakgrund: Född i Åkersberga, växte upp som äldst av sex syskon. Medverkade i "Idol" 2004. Deltog i Melodifestivalen med "My heart is refusing me" 2011. Året därpå vann hon Melodifestivalen och Eurovision Song Contest med "Euphoria". Deltog med "Statements" i Melodifestivalen 2017 men åkte ut i Andra chansen.

Aktuell: Representerar Sverige i Eurovision Song Contests final lördag den 13 maj.