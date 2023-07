Luciia handplockades av Coldplay: Overkligt

Beskedet kom en kall vinterdag i januari, mitt under studioinspelningen av hennes kommande ep. Luciia hade blivit handplockad av Coldplay för att vara förband på deras fyra Ullevikonserter i sommar. Den första konserten är på lördagen.

Nyfunnet självförtroende

I höst kommer hennes andra ep "With II eyes", som hon beskriver som 90- och 00-talsnostalgisk med en "touch av framtiden".

Låttexterna på "365" är öppenhjärtiga om relationer, otrohet och om hjärtesorg. I nya singeln "Same thing new man" har Luciia fått nog av män som gör henne besviken. Låten har ett annat tempo och mer attityd än tidigare musik, och kommer från en artist med ett nyfunnet självförtroende.

Drömmer stort

Luciia - Lucia Piñera Karlsson

Född: 8 december 1993 i Malmö. Uppväxten delades mellan Möllevången i Malmö och Kuba där hennes pappa har sina rötter.

Bor: Delar tiden mellan Stockholm, Malmö, London och andra platser i världen där hon jobbar.

Bakgrund i urval: 2010 medverkade hon i Idol. 2013, då 16 år gammal, uppträdde hon i Melodifestivalen med låten "Must be love". Har tidigare turnerat med artisten Stor. Släppte 2022 ep:n "365", och i oktober 2023 kommer den nya ep:n "With II eyes".

Inspirationskällor: "Whitney Houston och Carola, jag är ett enormt Carola-fan!"