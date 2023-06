Mästerlig novellkonst från Gunnhild Øyehaug

Novellerna i Gunnhild Øyhaugs ”Knutar” tar oss med in i olika världar där hinnan mellan den instängda realismen och den befriande absurdismen är så tunn att den ofta brister. Häpnadsväckande och fullständigt övertygande. Samlingen publicerades i Norge första gången 2004 och räknas i dag som en modern klassiker. Nu kommer de egensinniga novellerna på svenska i utmärkt översättning av Marie Lundquist.

På samma sätt låter hon sina människor existera som i ett parallellt universum: här rör sig Kåre som är livslångt bunden vid sin mor genom en navelsträng jämsides med Frans Ekman som drömmer om den unga kvinnan i våningen under men som lever med Lena som en gång dödat en man. Edel, Alvin och Susanne andas samma luft som en gång Sylvia Plath och Ted Hughes. Arthur Rimbaud är närvarande i flera av texterna. Här kommer Maurice Blanchot en dag glidande under en bro. I en annan scen följer vi Geir som ser Asle hoppa i vattnet med en stor sten i famnen. Livet, och poesin, är med en blinkning till Tor Ulven ett glödande språk under en kall glasskiva. Och allt detta sker utan att det för ett ögonblick känns skruvat eller konstruerat.