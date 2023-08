Musiken har väglett Murakami i hans skrivande

Foto: Klaus Holsting/Louisiana Museum of Modern Art

Japanen Haruki Murakami, 74, mötte publiken samtliga fyra dagar under litteraturfestivalen på Louisiana i danska Humlebæk. Pressbild.

Foto: Klaus Holsting / Louisiana Museum of Modern Art

Under torsdagen läste Haruki Murakami en novell som har Robert Schumanns berömda ”Carnaval” i centrum samtidigt som pianisten Katrine Gillinge spelade musikstycket. Pressbild.

Den 74-årige japanen gör sällan några offentliga framträdanden, men har stått på litteraturfestivalens önskelista sedan starten 2010. När väl arrangörerna lyckades övertyga Murakami om att komma till Danmark mötte han publiken under samtliga fyra festivaldagar. Även om det var förbjudet för besökarna att fotografera honom och han gav inte heller några intervjuer.

"Är en helt vanlig människa"

Murakami fick sitt stora internationella genombrott 1987 med ”Norwegian wood” och har sedan dess varit Japans största litterära stjärna i världen. Han är översatt till runt 50 språk och flera av hans böcker har filmatiserats. Exempelvis vann ”Drive my car” kategorin bästa internationella film på Oscarsgalan 2022.

– Jag skriver bara när jag vill. Jag har aldrig haft någon så kallad skrivkramp. Livet är enkelt, säger han och drar ner en av många skrattsalvor under kvällen.

Hans senaste bok – ”The city, and its uncertain walls” – kom ut i Japan i april och det är hans första roman på sex år. Han skrev den under pandemin, fångad bakom hemmets väggar.