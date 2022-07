Amine är i Frankrike under andra världskriget, stridandes för sitt land mot den tyska nazistregimen. Han fängslas, men överlever. Och när han återvänder till sitt hemland Marocko något år efter fredens år 1945 följer Mathilde med. Hon är från Frankrike, och det var också där de möttes under krigsåren. Nu ser hon flera möjligheter att börja om sitt liv i en helt ny världsdel. Kärlek är en kraftfull energi som kan göra nästan vadsomhelst med oss.

Snart blir Mathilde och Amine föräldrar till en dotter, Aïcha, och senare även en son, Selim. Vi följer familjens väg under de kommande åren, med motgångar, ekonomiska svårigheter och en relation mellan Mathilde och Amine som både ger och tar. Parallellt med detta får vi följa den kraftigt växande nationalistiska rörelsen, kämpandes för ett fritt och självständigt Marocko. Att vara från Frankrike under just denna tid i Marocko är inte det lättaste.