Nora Roberts har en nunnas disciplin

Dagarna i White Sulphur Springs i West Virginia ägnas åt massage, manikyr, shopping och promenader i trädgårdar. Under kvällarna spelar de kort, pratar om livet, skrattar och stannar uppe länge. Men nog arbetar hon väl lite också?

Stannar helst hemma

Hennes liv går kort sagt mest ut på att göra det hon älskar: att skriva böcker. Sedan 1995 skriver hon inte bara böcker under eget namn, utan också under pseudonymen JD Robb. Bara i år kommer det två Nora Roberts-romaner och två av JD Robb. Man förstår att tiden inte räcker till så mycket annat.

Skriva för att inte bli galen

Nora Roberts började skriva skönlitteratur under vintern 1979. På den tiden var hon ensamstående mamma. När hon blev insnöad tillsammans med sina två söner behövde hon hitta på något att göra "för att inte bli galen". Hon tog fram ett anteckningsblock och började skriva.

– Min familj härstammar från Irland och jag älskar att förlägga handlingen i mina böcker dit. Dessutom var det härligt att få skriva om häxor i flera generationer och hur det är att leva under en förbannelse.

Tänker inte på läsaren

– Jag tänker att jag är bra på att berätta en god historia som ofta handlar om en person som läsaren kan identifiera sig med. Många läsare skriver att det är just mina personporträtt som engagerar dem.

Nora Roberts

Född: 10 oktober 1950 i Silver Spring i Maryland, USA.

Bor: Boonsboro, Maryland. I den lilla staden, som ligger 1,5 timmes bilfärd från Washington DC, driver hon tillsammans med sin make Bruce Wilder bland annat bokaffären Turn the Page Bookstore and Cafe.

Karriär: Har sålt över 500 miljoner exemplar av sina böcker över hela världen, varav 5,6 miljoner bara i Sverige. Hon har gett ut mer än 240 böcker, och hennes romaner kommer ut i 34 länder. Flitigt återkommande New York Times-bästsäljande författare, både under eget namn och under pseudonymen JD Robb.

Skriver på: En ny JD Robb-roman som publiceras i USA hösten 2024. När vi talas vid går hon igenom manuset en sista gång. "Det är det lättaste arbetet med en bok, själva slutfixandet när jag får texten att glänsa."

Läser just nu: "Jag läste just ut William Martins 'December '41: A world war II thriller". Min man tipsade om den och jag slukade den. Det är annars inte den typen av böcker jag läser. Sen har jag läst Amy Chuas debutroman 'The Golden Gate' och tyckte mycket om dess huvudperson."