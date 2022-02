Ny bok: Unga kvinnor upptäcker Katja of Sweden i dag

Kulturens stora utställning om Katja of Sweden (2019) fick många unga kvinnor att upptäcka modedesignern. ”Hon gav kvinnor snygga bekväma kläder som det var enkelt att leva i” säger Charlotte Åkerman, redaktör för den nya bok som Kulturens museum just gett ut om Katja of Sweden, modedesignern som under flera år bodde i Huaröd.