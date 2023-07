Polanski och Allen tar plats i Venedig

Årets Venedigfestival är den 80:e i ordningen, och även om många amerikanska skådespelare troligen har bokat av flygbiljetterna på grund av skådespelarstrejken i USA har festivalledningen fått ihop ett attraktivt program. I Orrizonti får Mika Gustafson tävla mot bland andra "In the land of saints and sinners" med Liam Neeson och Jack Hustons "Day of the fight". Zar Amir Ebrahimi, som vann skådespelarpriset I Cannes för "Holy spider" förra året, har regisserat "Tatami", där hon också spelar en av huvudrollerna.