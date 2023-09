Författare: Sami Said

I romanens inledning skickas hon hur som helst i väg till en internatskola i öknen, i avskildhet från yttervärlden i ett fiktivt muslimskt land, för att tillsammans med andra flickor under Föreståndarens disciplin och befallningar dresseras till nya individer. Men viskningarna i de ungas öron tystnar inte, utan leder till uppbrottsstämning och frihetstörstande anfäktelser.

Romanens suggestiva uppbyggnad lockar, liksom Saids lyriska stil. Under romanens gång har den dock en irriterande benägenhet att slå över i det konstlat högtravande och gestaltningsmässigt diffusa. Rent tematiskt leds ändå mina tankar till filosofen och författaren Georges Batailles klassiska verk ”Litteraturen och det onda”, där ’det onda’ inte har med ondska att göra, utan står för revolten mot underkastelse under reglementen och för barnets rebelliska längtan efter befrielse från fostran och tvång. Att Said här tangerar detta existentiellt centrala motiv är i sig, och trots allt, ett tecken på att romanen rymmer ett angeläget inre värde.