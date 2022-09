Resa in i Jan Troells filmiska liv

Under 50-talet började förskolläraren Jan Troell göra kortfilmer. På 60-talet klev han in i filmyrket på heltid och idag är han sedan länge en av våra mest kända filmskapare. Regionmuseets nya utställning tar oss med in i den här livsresan. ”Jag föddes in i filmen”, säger Troell själv.