Robyns överraskning på Instagram: sonen Tyko

Inlägget har mötts av hejarop från flera kända namn i Sverige, bland andra Frida Hyvönen, Lykke Li, Neneh Cherry, Efva Attling och SVT-profilen Per Sinding-Larsen.

Robyn skulle egentligen ha spelat på Way Out West i Göteborg i augusti 2022, men konserten ställdes in på grund av "förändrade omständigheter". Spelningen var från början bokad till 2020, men sköts fram till följd av pandemin.