Så sörjs Louise Glück – "odödliga verk"

I sina minnesord över Glück i The New York Review vittnar Dan Chiasson om sin vän och kollegas tydliga personlighet.

"Oroade sig för vännerna"

"Stor hemlighet försvinner"

Fakta: Louise Glück

Född: 1943 i New York, USA. Uppvuxen på Long Island.

Familj: Var gift två gånger och hade en vuxen son.

Bodde i Cambridge, Massachusetts.

Karriär: Arbetade som lärare i bland annat poesi på universitet Yale. Debuterade 1968 med sin första diktsamling, "Firstborn".

Viktiga verk: "The house on the Marshland" från 1975 anses vara hennes genombrott. Några av hennes diktsamlingar finns översatta till svenska, som "Averno" (2006), "Vild iris" (1992) "Ararat" (1990) och "Meadowlands" (1996). Det sexdelade verket "October" som publicerades 2004 behandlar terrorattacken i New York den 11 september 2001.

Priser i urval: Nobelpriset i litteratur (2020), Tranströmerpriset (2020), American Academy of Arts and Letters guldmedalj för poesi (2015), National Book Award (2014), Pulitzerpriset för "Vild iris" (1993), Guggenheim Fellowship for Creative Arts (1975).