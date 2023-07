Sångaren Tony Bennett är död

Tony Bennetts karriär varade under sju decennier och rymde låtar som "Rags to riches" och "I left my heart in San Francisco".

Amy Winehouse

2018 spelade han in en ny version av sin allra första singel, "Fascinating rhythm" från 1949. Den andra versionen spelades in som duett tillsammans med jazzsångerskan Diana Krall. Tillsammans gjorde de sedan ett helt album, "Love is here to stay", som var en hyllning till kompositörsbröderna George och Ira Gershwin.