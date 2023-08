Stjärnartisten hotar med strejk mot AI

En stor anledning till den pågående strejken bland manusförfattare och skådespelare i Hollywood är en konflikt om hur AI-tekniken ska få användas. Enligt Financial Times förhandlar Google med skivbolaget Universal om att få tillgång till deras stora bibliotek av musik och sångröster för att kunna mata in det i sin AI-verksamhet.

Hozier fick sitt stora genombrott med världshitten "Take me to church", 2013. I dagarna kommer hans nya album "Unreal unearth" och den 26 november spelar irländaren på Avicii arena i Stockholm.