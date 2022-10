Terrorbombning i teori och praktik

Det är ingen ny taktik. Den tillämpades i stor skala under andra världskriget. Den tillämpades av amerikanerna under Vietnamkriget. Ett välkänt exempel är bombningarna av den baskiska staden Gernika (baskisk stavning av det spanska Guernica) måndagen 26 april 1937.

Krig är aldrig något vackert. När kartorna vecklas ut på stabsmötena kan det så klart påminna om ett sällskapsspel, en hjärnornas kamp. Men i verkligheten är spelpjäserna levande människor, gamla och unga, kvinnor och män, som offras i ett brutalt kaos befriat från alla ridderliga hänsyn. Det gäller i Ukraina just nu. Det gällde i inbördeskrigets Spanien på 30-talet när Francos fascist-falang gjort väpnat uppror med stöd av Mussolini och Hitler.

Måndagen 26 april är en mycket vacker vårdag. Enligt von Richthofen är väderleksförhållandena “idealiska för bombning”. Staden är full av flyktingar och retirerande republikanska soldater, men in i det sista tror inte människor i Gernika att kriget fullt ut ska drabba just dem. Det otänkbara går inte att föreställa sig.

In i det sista pågår livet i staden enligt något slags rutiner. Sårade amputeras, bröd bakas, en flicka bläddrar i veckotidningar, en gumma skalar potatis, en barägare antecknar några nya vitsar han hört: “Om ditt arbete påverkas av att du dricker vin, säg upp dig!” och “Om du dricker för att glömma, var snäll och betala först!” Det är dessutom marknadsdag som alla andra måndagar, så kommersen är i full gång.

Nutida historiker tror att fler än 2000 dödsoffer krävdes bland de 10000 som fanns i staden, men det kunde ha varit många fler. I stadshusets källare överlever kring 350 personer, lika många i det skydd som byggts av vapenfabriken Uncetas ägare. I skyddsrummen hukar sig människor i över tre timmar på mindre än en halv kvadratmeter per person, medan explosionerna avlöser varandra där utanför.

Vi vet inte säkert varför Gernika väljs ut som måltavla för extra massiv bombning. Det vi vet med säkerhet är vilket von Richthofens primära militära mål i Gernika är – en 25 meter lång och tio meter bred bro som leder in till stan. Renteria-bron. Men det är på papperet. Verkligheten säger något annat. För efter mer än tre timmars bombning med 45 ton spräng-, splitter- och brandbomber står bron kvar, medan 85 procent av staden ligger i ruiner. Guiden Zihara Oleaga på Fredsmuseet uttrycker sig utan omsvep. Ren terrorbombning, säger hon. Hon upprepar det flera gånger: Terrorbombning. Det är lätt att instämma när man ser dokumentationen av förödelsen.

Von Richthofen rapporterar till Berlin om “en mycket stor framgång”, något som skulle visa sig stämma rent militärstrategiskt, bara en dryg månad senare föll nämligen Bilbao och det baskiska motståndet var torpederat. Först senare när tyskarna börjar förstå vad de ställt till med får de order om att hålla tyst. När Francos marktrupper marscherar in i staden tre dagar senare, utan problem eftersom Renteria-bron är oskadd, börjar de raskt undanröja bevis för bombningen och ta bilder som ska visa att baskerna själva ödelagt staden. Sanningen är som bekant krigets första offer.

Steer slår fast att bombningarna uppenbarligen har haft två syften, att demoralisera civilbefolkningen och att förstöra den baskiska identitetens historiska vagga. Redan dagen efter kan man läsa hans reportage i engelska The Times. Sen sprids det över världen.

Så småningom hamnar tavlan på MoMa i New York fram till 1981, då den kommer hem till Spanien, men inte till Gernika och Baskien, utan till Madrid där den fortfarande finns bakom skottsäkert glas. De styrande i Gernika har dock inte gett upp. Vid varje femårsintervall när man högtidlighåller minnet av 26 april 1937 sänds en petition till Madrid med begäran att få överta Picassos målning, så även i år, 85 år efter tragedin. Tills dess får Gernika-borna nöja sig med en av de otaliga kopior som gjorts av tavlan, en mosaik-tavla i samma monumentala format som originalet med texten “Guernica gernikara”, vilket ska utläsas “Guernica till Gernika”.

Picassos tavla, inklusive alla slags kopior, var givetvis sprängstoff i Spanien under diktaturen, det gick så långt att brev från Tjeckoslovakien på 60-talet med ett frimärke som avbildade verket inte delades ut. Illdåden skulle hemlighållas till varje löjeväckande pris.

Fredsmuseets guide Zihara Oleaga berättar att under Franco-tiden var det helt förbjudet att tala om bombningarna, men som barn fick man ändå höra talas om det, i regel via mormödrar och farmödrar. Historiker som samlade upp vittnesmål fick göra det i största hemlighet. Fortfarande finns det dock vittnen som är i livet och kan berätta.

För det första kanske att det otänkbara kan hända. Vi är inbäddade i medier som låter olika slags expertkommentatorer uttala sig på kors och tvärs, ibland med stor självsäkerhet, men det otänkbara kan de knappast tänka sig. För det andra kanske att vi måste bistå Ukraina så mycket vi kan. Som tur är finns inget dubbelmoraliskt vapenembargo, som gör att den attackerande sidan kan härja fritt, så som var fallet i spanska inbördeskriget. Låt oss hoppas att vi i Europa står emot ryska påtryckningar och hjälper ukrainarna att försvara sig mot inkräktarna. I Gernika vajar blågula flaggor på många ställen, här finns en historia som gör det lätt att leva sig in i vad ukrainarna utsätts för.

De träffsäkra men föga diplomatiska ord som yttrades om Francos regim för länge sen gäller än: Satans mördare! Tyvärr är orden skrämmande aktuella, och det är långt ifrån bara tsar Vladimir och hans anhang som de passar in på. Historien kanske inte upprepar sig, men den tar definitivt inte heller slut som man kunde tro när muren föll och Europa kunde återförenas.

Fakta

Om essän

Varje helg publiceras en essä på kultursidan. Idag skrivs den av Nils Nilsson, kulturskribent och gymnasielärare, Kristianstad.

