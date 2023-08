The 1975 kan ställas inför rätta efter konsertkyss

Matty Healy från The 1975 på Lollapalooza-festivalen i Chicago 4 augusti 2023. Tidigare under sommaren hamnade bandet i blåsväder efter en kyss på scen i Malaysia, som stred på landets anti-hbtqi-lagar. Arkivbild.

Matty Healy från The 1975 på Lollapalooza-festivalen i Chicago 4 augusti 2023. Tidigare under sommaren hamnade bandet i blåsväder efter en kyss på scen i Malaysia, som stred på landets anti-hbtqi-lagar. Arkivbild. Foto: Amy Harris/Invision/AP/TT

Efter att The 1975:s frontman Matty Healy kritiserat Malaysias anti-hbtqi-lagar och kysst en av sina manliga bandmedlemmar på scen under Good vibes-festivalens första dag ställdes hela festivalen in. Bandet The 1975 bannlystes också i landet efter händelsen.