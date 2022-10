Vilken nordisk litteratur har egentligen spelat någon roll ute i världen?

Esaias Tegnérs diktcykel ”Frithiofs saga”, från 1825, som under drygt hundra år var obligatorisk läsning för svenska skolbarn, läses nu mest för sitt litteraturhistoriska intresse – som dock är remarkabelt. Bara i Tyskland hade mer än ett dussin översättningar utkommit i slutet av 1800-talet. Richard Wagner hade naturligtvis ett ex av ”Frithiofs saga” i bokhyllan hemma i Bayreuth.

Det kanske mest synbarliga beviset på diktens framgångar i Tyskland var att Vilhelm II under en av sina utflykter till den nordiska vildmarken fann på att uppföra en kolossal staty av Frithiof i Sognefjorden, Norge, vilket skedde 1912. Den är 22 meter hög och problematisk, denna staty, och framstår i efterhand som ett kulturellt brohuvud inför invasionen den 9 april 1940. Kaiser Wilhelm grundade sin Frithiofkult direkt på läsning av Tegnér, inte på den medeltida fornaldarsaga denne utgått från. Sognefjordens Frithiofstaty är uppenbart utformad som en tysk viking, och kunde gott ha monterats ner efter 1945.

”Frithiofs saga” uppfyller varje krav på väsentlig, internationell betydelse. Diktcykeln ingår i den första vågen av inflytelserik nordisk litteraturexport. När litteraturforskaren David Damrosch besvarar frågan ”What Is World Literature?” i en berömd studie med den titeln utgår han från ett avgörande kriterium som matchar fint med Tegnérs succébok: världslitteraturen består av verk som vinner på att översättas, som växer i betydelse i målkulturerna dit de överförs.

Forskning och utbildning i Scandinavian Studies bedrivs för närvarande vid 250 lärosäten runtom i världen. För att främja kontakterna mellan fältets forskarnätverk inom och utanför Norden, var vi ett gäng litteratur-, film- och språkforskare som startade Centre for Scandinavian Studies vid Lunds universitet 2010, i nära samarbete med kollegor i Köpenhamn – och snart nog med allt fler skandinavister i Europa, USA och Asien.

Regelbundet arrangerar vi forskarmöten om områden där nordisk kultur har gjort internationellt avtryck – nyligen en fyradagarskonferens om nordisk humor i världen, i våras ett symposium om hur nordisk design blev ett globalt begrepp. Under de närmaste åren väntar evenemang i Lund om andra områden där nordisk kultur har gjort sig gällande, som fredsarbete, välfärdsstaten, barnkultur och fri kärlek. Grunden för vår verksamhet förblir samarbetet med kollegorna på plats utanför Norden.

CSS arrangerade 2015 en konferens i London om Carl Bernhard Wadström, född i Norrköping 1754 och död i Paris 1798, vars livsbana ändrades efter en resa i Gustaf III:s tjänst till slavhandelsregionen i Västafrika. Hans digra vidräkning med slavhandeln i ”Essay on Colonization”, utgiven i London 1794–95, bidrog till en av mänsklighetens stora vändpunkter, opinionsskiftningen i slutet av 1700-talet, då man i flera europeiska länder kom att uppfatta slavhandel som oacceptabel. Boken lästes av Storbritanniens parlamentariker, Napoleon Bonaparte och skalder som S.T. Coleridge. I vårt land är det numera nästan ingen som känner till hans existens.

Den nordiska litteraturens stora genombrottsperiod inom världslitteraturen infaller i slutet av 1800-talet och en bit in på nästa sekel, inom den strömning som i Danmark kallas Det moderne gennembrud. Dess odiskutable frontfigur Georg Brandes var länge världens mest inflytelserike litteraturkritiker, och hans verk fanns tillgängliga på samtliga europeiska kulturspråk. Författarna i denna rätt heterogena nordiska våg av internationell spridning, som J.P. Jacobsen, Henrik Ibsen, August Strindberg, Knut Hamsun och Selma Lagerlöf, vann snabbt terräng i världslitteraturen som de senare har behållit.

Genombrottslitteraturens framgång var global. Den inflytelserike kinesiske författaren Lu Xun var en stor beundrare av Brandes, Ibsen och Strindberg, vars skrifter han hade kommit i kontakt med under sin studietid – i Japan. I ett kontroversiellt föredrag diskuterade Lu Xun 1923 den kinesiska kvinnans frigörelse med hänvisning till Ibsens ”Et Dukkehjem”. Jiang Qing, ledare de facto för Kina under 1970-talet, Mao Zedongs hustru och från början skådespelerska, fick ett avgörande politiskt uppvaknande genom att spela Nora i ”Et Dukkehjem” på 1930-talet. Noras militanta kompromisslöshet gjorde hon sedan till sin politiska hållning. Under flera decennier var ordet för ”feminism” i Kina ”noraism”.