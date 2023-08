Wizkid avslutade torsdagens Way Out West

Devo firade 50 år på scenen – utan att trappa ned i energinivå. Med en medvetet ryckig dans och visuella element bjöd new wave-gruppen från USA bland annat på sin största hit "Whip it", iförda sina karaktäristiska röda tratthattar. En huvudbonad som sägs vara inspirerad av en typ av mesopotamisk tempelstruktur.

Efter en kort paus klev bandmedlemmarna ut iförda sina traditionella gula gummidräkter, som sångaren Mark Mothersbaugh slet i stycken under låten "Uncontrollable urge" – både hans egna och kollegornas scenkläder blev till slamsor. Konserten igenom manifesterade de att i konceptet Devo är det visuella minst lika viktigt som musiken.

"Hämningslös"

När det var dags för "Jag kommer"-covern "I'm coming" överraskade Tove Lo publiken med att dra upp Veronica Maggio på scenen, och tillsammans framförde de den svenska versionen av låten inför ett lyriskt Way Out West.

Wizkid avslutade

– Sexy ladies, make some noise! ropade den jeans- och paljettklädda världsstjärnan från sitt podium på scenen.

Han framförde bland annat Drake-samarbetet "One dance", och under showen varvades pyroteknik i form av stora eldslågor med att Wizkid kastade vatten på sina fans.

Fakta: Way Out West

Way Out West grundades 2007 och äger rum i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen har även klubbspelningar, Stay Out West, på olika platser i Göteborg.

Under 2022 hade Way Out West 50 000 unika besökare.

Bland årets artister återfinns Håkan Hellström, Blur, Wizkid, Tove Lo, Viagra Boys, Devo och Boygenius.