Wolffs djävulsgrepp släpper inte taget

Sedan är han otrogen, det ligger i hans natur, medan hon sjunker ner i självutplånande underlägsenhet. Han dödar henne nästan, beskrivs det som, men är det fysiskt, psykiskt eller både och? Det finns en eskalering, men jag läser kvinnan som en frivillig deltagare i den. Delvis, men inte enbart, ett manipulerat och nedbrutet offer. Hon söker något, också, destruktiviteten fyller en funktion för henne. ”He hit me and it felt like a kiss” som Lana Del Rey sjunger i Ultraviolence.