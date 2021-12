Utsatt. Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har ökat kraftigt de senaste åren.

Utsatt. Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har ökat kraftigt de senaste åren. Foto: Adam Ihse/TT

Hot, våld och förnedring. Oro och rädsla som dröjer sig kvar under lång tid och begränsar livet under de år då man ska växa upp och slå sig fri. Sedan 2015 har antalet anmälda rån mot personer under 18 år ökat kraftigt enligt en aktuell rapport från Brå, Brottsförebyggande rådet.