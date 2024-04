Andreas Bergh: Äntligen avslöjar en IT-entreprenör korruption och slöseri

De senaste månaderna har IT-entreprenören Jens Nylander (tidigare känd bland annat för mp3-spelaren Jens of Sweden) låtit specialutvecklade algoritmer tugga sig igenom fakturaunderlag och organisationsnummer hos leverantörer till offentlig sektor för att kartlägga offentliga inköp och bidrag. I skrivande stund är han uppe i 51 miljoner fakturor bara under 2022 och 2023. De kommer från 304 401 leverantörer från 248 kommuner, 18 regioner, 72 kommunala bolag och plus 60 myndigheter (inklusive högskolor).