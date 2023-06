Alex Voronov: Artiklar om kriget får inte bli fel

Ordet ”överlägen” eller ”överlägsna”, finns inte i Maljars text. Hon uttrycker det på ukrainska med sex ord. Den engelska översättningen blev till att ukrainarna strider modigt ”in coditions of the superiority of the enemy in forces and means”. DN plockade då ut ordet ”superiority”, gjorde om det till ”fienden är överlägsen”, rörde till syftningen och skruvade det ännu ett varv med en delvis ny valör genom att sätta det i rubriken.