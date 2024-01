Nytänk. Muharrem Demirok måste på allvar ta steget ut från Lööfs skugga och tydligare profilera C som det gröna liberala partiet.

Att ta över efter en partiledare som Annie Lööf hade varit en utmaning för vem som helst. Inte bara var hon omåttligt populär, Centerpartiet byggde också nästan uteslutande sin kommunikation och sin politiska budskapsplattform kring Lööf. C har inte bara behövt arbeta för att få ut sin nya partiledare utan också fundera över hur man navigerar och når ut i ett politiskt landskap som är långt ifrån den alliansregering eller det Januariavtal Lööf hade till sin hjälp. En ny partiledare och nya politiska förutsättningar kräver annorlunda tankebanor och strategier. Trots det verkar C vara kvar i gamla hjulspår vilket gör att det går trögt i opinionen för såväl partiet som för partiledaren.

Även om det är utmanande att ta sig fram i skuggan av Annie Lööf, som flitigt håller sig kvar i rampljuset med boklansering och diverse intervjuer, så är det dags för Demirok göra något som är annorlunda från det Annie Lööf gjorde. Visst har det rönt viss medial framgång när Demirok kritiserat Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson, men Centerpartiet måste komma ur spåret att ständigt förhålla sig till SD och kritisera deras värderingar. Det har tjänat C väl att göra så men det finns fler områden som hade tjänat på att C markerar revir och det skulle tjäna Demirok väl att vara tydlig i fler profilfrågor.

För att kunna växa och hävda sig gentemot de andra partierna måste C bli tydligare i sina kärnfrågor. Inte minst när såväl Moderaterna som Liberalerna försöker framställa sig som det självklara valet när det kommer till grön liberalism. När C för en gångs skull inte har något samarbete eller avtal att förhålla sig till måste man tydligt kunna visa att partiet är det självklara valet för den som finner det viktigt med ett grönt liberalt perspektiv och även är det parti som har ett helhetsperspektiv stad–land. Det är dessutom en prioritering som skulle gynna Demirok som representerar den mer moderna centerpartisten som inte kommer från den traditionella väljarkåren men ändå hittade sin plats i det före detta Bondeförbundet.

Det finns en enorm potential för C att växa och plocka väljare, inte minst bland de många forna Alliansväljarna som är besvikna på regeringen, och kanske framförallt M och L. Det är när C har kunnat nå fram i sina kärnfrågor som man också nått framgång, som under Alliansåren eller inför valet 2018 när partiet spelade de flesta korten rätt vad gäller värderingsfrågor och därefter kunde diktera villkoren för stora delar av Januariavtalet. Men för att kunna växa måste man synas och för det krävs tydlighet. Med ett val runt hörnet finns det ingen tid att spilla.