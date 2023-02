Centerpartiet måste under Muharrem Demiroks ledning staka ut vägen för vilken typ av landsbygdsparti C ska vara år 2023 och våga ta sig an frågan med nya vinklar och ny politik. Inte för att tysta kritikerna i partiet utan för att vara ett parti för hela landet. Att inte våga förändras riskerar att leda till ett större väljartapp och att intresseorganisationer som LRF inte har lika mycket att hämta av att vara allierade med C. Utmaningarna är många för den nya partiledningen – men den måste våga förändra och förändras.