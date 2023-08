Skattemyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm förklarade på pressträffen hur kriminella använder så kallade historikföretag och rådgivare för att gå under myndigheternas radar. Ofta utnyttjas en falsk eller kapad identitet för att registrera ett bolag. För att motverka olaglig verksamhet kan Skatteverket återkalla F-skattsedlar, avregistrera för moms och arbetsgivaravgifter och skönbeskatta företag. De tipsar också folkbokföringen och andra myndigheter.

Tullen har hittills i år beslagtagit mer cannabis än under 2022. Den har även hittat mycket mer amfetamin och kokain. Mycket tyder också på att införseln av kontanter ökar – tullen har funnit hela 74 miljoner kronor under första halvåret, vilket är mer än vad de fann under hela förra året. Men insatserna får inte bara syfta till att fånga kurirer och chaufförer utan också till att komma åt de stora fiskarna som tjänar grova pengar på smugglingen och penningtvätten. Den förbättrade samordningen och nya befogenheter välkomnas av tullpersonalen, berättade deras chef.