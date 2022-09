Ytterligare en Ringhalsreaktor tas ur drift under hösten vilket kommer förvärra energikrisen.

Ytterligare en Ringhalsreaktor tas ur drift under hösten vilket kommer förvärra energikrisen. Foto: Janerik Henriksson/TT

Signalerna för kris i energiförsörjningen avlöste varann under onsdagen i en magnitud som inte tidigare legat för handen. Varberg energi meddelade i ett nyhetsbrev till sina kunder att elpriset kan komma att bli 3-4 gånger högre än förra vintern och rekommenderade villaägare att ha en buffert om 50 000 för att klara av elräkningen, alternativt kontakta banken redan nu.

Under morgonen meddelade också kärnkraftverket i Ringhals att reaktor 4 inte kommer tas i drift direkt efter det årliga underhållet. En tryckhållare skadades under ett test och reparationsarbetet beräknas ta tre månader. Presschefen Anna Collin betonar att reaktorns produktion försörjer motsvarande tre städer av Göteborgs storlek och elmarknadsanalytikern Christian Holtz menar att avbrottet kommer påverka elpriset ”markant”.

Näst på tur med tråkiga besked om elen stod Svenska Kraftnät: Det finns en reell risk att man som elanvändare kopplas bort från elnätet i vinter. Risken för effektbrist bedöms nämligen ha ökat. Samtidigt betonade den strategiska driftchefen Erik Ek att risken för bortkoppling minskar fem gånger om, om förbrukningen minskar med 2 procent under den tid när den är som störst.

Responsen från regeringen kom under eftermiddagen. Det tidigare aviserade ”högkostnadsskyddet” som skulle komma att kosta staten uppemot 60 miljarder per år ska nu utökas med ytterligare 30 miljarder. Kostnaden skulle med andra ord motsvara nästan en tiondel av en normal statsbudgets utgifter. “Vi står inför en vinter som inte liknar någonting vi sett på mycket länge i Sverige”, kommenterade finansminister Mikael Damberg (S) under pressträffen.