Men uppenbarligen finns det något säreget svenskt. När man tittar på World Value Surveys kulturdiagram framgår det tydligt att Sverige avvikande: vi är världens mest sekulära och progressiva land.

Ebba Busch upplyste även om att det i Uppsala under de senaste fem åren har gjorts 570 orosanmälningar, varav många är hedersrelaterade. Alldeles för många unga muslimska kvinnor lever alltså fortfarande i tukt och förmaning och fruktar inte sällan för sina liv – bara för att de vill leva efter eget huvud.

I ett fritt samhälle finns det gott om utrymme för olika uppfattningar och värderingar. I Sverige ska man kunna vara kristdemokrat, sekulär liberal som jag själv – och troende jude eller muslim. Men just för att vi numera har en stor pluralism behövs det gemensamma förhållningsregler och rättesnören för hur vi agerar gentemot varandra. Det underlättar samvaron.

Detta kom de Palestinaaktivister, som hade den dåliga smaken att skandera ”mördare” under varenda applåd från resten av publiken under Ebba Buschs tal, att illustrera. Under palestinsk flagg visar aktivisterna med oönskad tydlighet att de inte respekterar traditionen att inte störa och förstöra politiska möten.