Elin Larsson: En pyrrhusseger för C

Det minskade väljarstödet för C kräver omtag.

Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen.

Att Centerpartiet behöll två mandat i Bryssel betyder inte att man kan luta sig tillbaka. Foto: Magnus Lejhall/TT

Valet till Europaparlamentet var en rysare för samtliga svenska småpartier. Trots att Centerpartiet balanserat runt fyraprocentsspärren i mätningarna inför valet visade det sig sedan att man ändå var en vinnare. Men resultatet kräver självinsikt.

Det är inget dåligt resultat för Centerpartiet att nå 7,3 procent. Faktum är att det är partiets näst bästa valresultat i ett Europaparlamentsval. Att man skulle återupprepa bedriften från succévalet 2019 hade nog ingen förväntat sig. Dragkrokar i form av en sanslöst populär partiledare som Annie Lööf och en kryssmagnet som Fredrick Federley saknades.

Men C har trots de säkrade mandaten i parlamentet ett flertal utmaningar man måste reda ut inför riksdagsvalet 2026. Resultatet är långt över förväntan, men inte något C bör nöja sig med. Enligt SVT:s vallokalsundersökning bestämde sig hela 58 procent av partiets väljare under den sista veckan före valet. Något måste göras för att locka väljare i ett tidigare skede och hålla kvar dem.

Framför allt kräver resultatet eftertanke och självinsikt av en dimension C eventuellt saknar. Att behålla sina två mandat när man i mätningarna inför valet balanserat på fyraprocentsspärren är naturligtvis en vinst. Det är inte svårt att förstå lyckoruset som utspelade sig under valvakan. Men C måste gå tillbaka till ritbordet och fråga sig vilken slags väljarkår man har och hur man ska locka nya sympatisörer.

Att man gör okej ifrån sig nu sett till förväntningarna förtar inte det faktum att C har en partiledare som efter snart två år på posten fortfarande är väldigt okänd med ett lågt förtroende hos väljarna. Att C bekvämt kunnat luta sig tillbaka på en populär partiledare visade man inte bara under alla år med Lööf. Det faktum att partiet i sin kampanj har ett 40 år gammalt citat från tidigare statsminister Thorbjörn Fälldin visar på hur gärna Centern idoliserar sin partiledare. Om inte ens de nutida väljarna har koll på den nuvarande partiledaren är det ett märkligt drag att dra paralleller till en gammal.

”C har en partiledare som efter snart två år på posten fortfarande är väldigt okänd med ett lågt förtroende hos väljarna.”

Därtill befinner sig C i en förvirrad position i svensk politik där man varken är hemma till höger eller vänster, något som också gör väljarna förvirrade. Enligt Valu är det endast 34 procent av C:s väljare som placerar sig till höger på vänster-högerskalan. 26 procent placerar sig till vänster, och 40 procent i mitten. Detta att jämföra med EU-valet 2019 där hela 44 procent av väljarna placerade sig till höger, och endast 18 procent till vänster respektive 38 procent i mitten. Centerpartiets väljare har flyttat åt vänster, men det är inte nödvändigtvis där man ska befinna sig.