Sveriges Radios Ekot rapporterar att det, trots de statliga insatserna, finns elförsäljningsbolag som vill bryta bundna avtal med kunder, med hänvisning till force majeure, oförutsedd händelse, i detta fall kriget mot Ukraina. Det kan betyda att kunderna får ta smällen när den påstådda tryggheten i fasta avtal ensidigt rivs upp. Eller – om det inte håller juridiskt, vilket Konsumentverket menar – så kan bolagen tvingas att ta kostnaderna. I förlängningen kan det betyda konkurser eller att ägare får gå in och rädda företagen. Ägare är i många fall kommuninvånare, då många elhandelsbolag är kommunalt ägda.

Vi ser inte ett militärt krig i Sverige, men Ryssland för ett krig mot väst och hela säkerhetsordningen, vilket får konsekvenser få är beredda på. Politikerna tycks ännu in på valrörelsens slut inte riktigt ha tagit in verkligheten. Det kan bli minst lika illa som under 90-talskrisen.