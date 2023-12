Ryssland har ingen matematisk möjlighet att vinna kriget. Inte om Ukrainas allierade mobiliserar sina resurser. Det är inte svårt att förstå det intuitivt. Men man behöver emellanåt få siffror på det. Estlands försvarsministerium gör just det i en rapport, publicerad förra veckan: ”Setting Transatlantic Defence up for Success – A Military Strategy for Ukraine’s Victory and Russia’s Defeat”.