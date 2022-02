Centerpartiets lycka i opinionen har vänt . Länge gick C starkt i opinionen – sympatisörerna uppskattade att partiet höll fast vid sin linje i regeringsfrågan. Men inte längre. Nu har det hunnit gå fyra år, ett nytt val står för dörren och det blir allt mer uppenbart att den ”breda mitten” som C vill värna och vara en del av inte längre existerar i svensk politik.

Det låsta parlamentariska läget är ett bekymmer för C. Ett annat, allvarligare problem, är att partiet håller på att tappa sina kärnväljare. En ny opinionsundersökning i LRF:s medlemstidning Land Lantbruk visar att C håller på att förlora sin stabila grund bland Sveriges bönder. Så sent som 2014 hade röstade 38 procent av dem på C. I årets undersökning var stödet bara 26 procent. Än värre är det faktum att det parti som fick flest röster av de tillfrågade lantbrukarna var SD, partiet som C har gjort till sin viktigaste motståndare.