Patrik Oksanen: Försvaret behöver mer än lite strössel

Det är bara att applådera trollerikonsterna. Det vi nu har fått se i försvarspolitiken hade varit värdigt illusionisten David Copperfields storshow i Las Vegas. För hur ska man annars likna det när försvarsberedningen står på en pressträff inför hela svenska folket och pratar om historiska satsningar när man bara återför pengar som regeringen drog in så sent som i höstas? Det är i praktiken det försvarsbeslut som togs 2020, med lite strössel.

53 miljarder kronor mer till 2030 kan låta mycket när samtliga riksdagspartier skrev under försvarsberedningens slutrapport. Men vad de inte berättade på pressträffen för en vecka sedan var att regeringen ryckte undan just de här pengarna från Försvarsmakten i höstas. Beslutet då, att skjuta fram målet om att lägga 2 procent av BNP på försvaret från 2026 till 2028, motsvarade just omkring 50 miljarder.