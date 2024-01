Christer Nylander: Is i magen är bra att ha

”Julmaten dyrare än någonsin – men vändningen kan vara nära. Experten: Ha is i magen.”

Så lät en nyhetsrubrik från Sveriges radio strax före jul. Det handlade såklart om att priset på mat stigit under året och att inflationen nu är på väg ner mot mer rimliga nivåer. Det är därför man kan ha is i magen. Det blir snart bättre.

För de flesta av oss innebär det där om is i magen att man ska avvakta lite eftersom det kommer bli bättre senare. Väldigt få tänker att budskapet är att man bokstavligen ska ha is i magen i stället för mat. Tanken är inte att man ska döva hungern med att äta snö i stället för julmat.

Att man ska ha is i magen ska inte läsas bokstavligt. Alla som behärskar svenska språket, förstår vad det betyder. (Den som har kunskap om människornas kropp förstår också att man inte kan ha is i magen särskilt länge eftersom den smälter). Ett annat uttryck lyder att det inte är någon ko på isen. Vilket ju är skönt för den som tänkt ha is i magen.