Joakim Broman: En osäker seger – marginalen är liten

När nästan alla valdistrikt räknats på måndagsmorgonen har högerblocket en ledning med ett mandat. Det kan förväntas utifrån historiska resultat att den ledningen utökas något i takt med att de kvarvarande rösterna räknas under början av veckan. Det färdiga valresultatet på onsdag måste inväntas, men mycket tyder på att svenska folket röstat fram ett maktskifte, där Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna tillsammans kan forma en riksdagsmajoritet och rösta fram M-ledaren Ulf Kristersson som statsminister.

Det är, sett till valrörelsen, begripligt. Påskupploppen under våren bidrog tidigt till att förstärka bilden av att regeringen misslyckats i frågor som rör lag och ordning, en uppfattning som vänsterblocket fick dras med fram till valdagen. Inte minst har den pågående energikrisen satt strålkastarljuset på hur nedstängningarna av kärnkraft under de senaste åtta åren försämrat Sveriges motståndskraft och försatt de södra delarna av landet i en liknande sits som gasberoende länder i Europa. Socialdemokraterna försökte in i det sista neutralisera frågan, men utan att lyckas.