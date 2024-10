Ungdomar vill nämligen inte gå ut längre. Under förra decenniet beviljades närmare 1 500 av de ovan nämnda danstillstånden per år, med en topp år 2017 då 1 552 stycken ansökningar godkändes. I år, när sommaren redan är förbi, har endast 773 anmälningar om danstillställningar gjorts. Än mer oroande är jämförelsen mellan dagens hemmasittande unga och deras far- och morföräldrar, som rände oavbrutet till landets logar och dansbanor.