Sofia Nerbrand: Liberalerna gör rätt i att sitta i en borgerlig regering

Strategin för hur man ska hantera Sverigedemokraterna har splittrat liberaler under senare år. Väljare våndas av vad de beskriver som pest eller kolera – en regering som vilar på antingen toksocialister i Vänsterpartiet eller nationalister i Sverigedemokraterna. Striderna i Liberalerna har skett öppet och nära nog kluvit partiet.

Men trots usla siffror i opinionsmätningarna under lång tid klarade Liberalerna riksdagsspärren i september. Liberalernas nya partiledare, Johan Pehrson, har anledning att sträcka på sig. Han är ett flöte som har lyckats attrahera väljare som vill se mer individuell frihet, öppenhet och marknadsekonomiska reformer – i praktiken. Inte en hållning som bäst beskrivs av vad – eller vem – man är emot.

Att Liberalerna sitter i regeringen och bidrar till att den förda politiken inte lutar ännu mer åt det konservativa hållet är bra. Att Liberalerna inte är större och därför inte kan påverka ännu mer är dåligt. Och att C och L har valt att tillhöra två olika block försvagar den liberala kraften i Sverige. De samlar dessutom bara lite drygt 10 procent av mandaten tillsammans – samtidigt som de liberala inslagen i MP, S, M och KD har minskat under senare år.

Men givet hur det politiska landskapet ser ut och de reformbehov som finns i Sverige behövs L i Rosenbad under den kommande mandatperioden. På längre sikt är det avgörande att vi får fler liberala riksdagsledamöter och att C och L återigen kan samarbeta. För trots alla hårda ord har de fyra Allianspartierna mer gemensamt än vad L har med SD och vad C har med V, MP och S. Till syvende och sist är det besluten som avgör människors vardag – inte vem som säger sig avsky meningsmotståndarna mest.