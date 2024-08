Tidigare i sommar berättade en ung man för Svenska Dagbladet (13/6) om hur han förlorade alla sina sparpengar på börsen. 180000 kronor, som hans föräldrar gnetat ihop under hans uppväxt, gick upp i rök. Det är lätt att avfärda honom som ung och dum, men för de generationer som börjar närma sig femtiostrecket har nätbankerna varit en självklar del av privatekonomin under hela vuxenlivet.

Digitaliseringen har, som bekant, skapat otroliga förutsättningar att bli aktie- och fondsparare. För miljontals svenskar är det numera lika självklart att lägga in en automatisk överföring av ett par hundralappar, eller tusenlappar, av lönen till ett ISK-konto som det är att betala räkningarna.

Att spara och investera har blivit något av en folkrörelse, till stor del tack vare den kaxiga kommunikationen från uppstickarna Avanza och Nordnet som utmanade storbankerna att börja utveckla enkla lösningar för snabba köp och snabba försäljningar. Och där har vi det, igen: drömmen om de snabba pengarna. Paniken när pengarna som satsas går förlorade, pressen att skyffla in mer för att vinna tillbaka dem. Under rushen kring den omdebatterade Gamestop-aktien förlorade svenska sparare 72 miljoner kronor. När aktien började stiga igen ett par år senare kallades den för “en lottsedel” av sparekonomen Frida Bratt (Aftonbladet 17/5). Den som bet ihop under de tre-fyra år som aktien åkt berg- och dalbana skulle dock ha fått tillbaka en stor del av sina pengar, eller till och med tjänat litegrann.