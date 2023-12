Han använder marknadsekonomin för att förändra världen: Elektrifiera bilflottan – trots industrins motstånd. Utforska och kolonisera Mars – trots missöden i rymden. Skapa ett globalt debattforum med högt i tak – trots all kritik mot X.

Men nu har han kört rätt in i ”den svenska modellen”. IF Metall och andra fackförbund strejkar därför att som det beskrivs i Expressen (27/11): ”elbilsjätten vägrat gå in i svenskt kollektivavtal”. Tesla framställs som en trilskande och ond Goliat som nu möter ett legitimt uppror från stackars arbetare.