Annie Lööf (C) har medverkat i sin sista partiledardebatt i SVT. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det är långt kvar till nästa val, men opinionsundersökningen ger ändå en fingervisning om vilka svårigheter som väntar Daniel Bäckström, Elisabeth Thand Ringqvist eller Muharrem Demirok – de tre kandidater som valberedningen har valt ut, och som under hösten genomfört en rikstäckande kandidatturné.

Annie Lööf tog över i en period där C inte bara ingick i regeringen utan också hade lagt grunden till att alliansen överhuvudtaget fanns. Även om Annie Lööf fick arbeta hårt i början för att bevisa sin kompetens för såväl väljare som mediala bedömare hade hon manegen krattad på ett sätt som nästa partiledare inte kommer att ha.

SCB undersöker inte bara vad väljarna hade röstat på i dag utan även vilket parti som är deras näst bästa. För Centerpartiets väljare är S det näst bästa partiet med god marginal – hela 44 procent har Socialdemokraterna som andrahandsval. På andraplats över näst bästa parti hittas Liberalerna, men bara 16 procent av Centerpartiets väljare tycker de är det näst bästa partiet och endast 12 procent har Moderaterna som andraval. Bland M är det samtidigt endast 4 procent som har C som näst bästa parti.

Att S är i klar topp medan de forna allianskollegorna inte kommer i närheten är egentligen inte förvånande utifrån de vägval de, men även C, har gjort. I C finns dock fortfarande en stark borgerlig kärna och en känsla av att det är inom borgerligheten man vill verka – det är bara förutsättningarna som inte finns på plats just nu.