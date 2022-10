Sofia Nerbrand: Nu kommer inte SD kunna smita från sitt ansvar

Moderaterna i Kristianstad har nu valt socialkonservativa SD framför liberala L och C. Det ger en fingervisning om färdriktningen för politiken i staden framöver: de lägger uttalat fokus på längre batonger istället för på bättre skola, vård och äldreomsorg, vilket står för 80 procent av kommunens budget.

Det hade också varit hederligare om kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) hade berättat om sitt vägval för väljarna före valet. Hon har bevisligen kunnat styra i minoritet med L och C och förordade så sent som i augusti att de skulle fortsätta samarbetet även under kommande mandatperiod. Några allmänborgerliga invånare hade förmodligen lagt en annan valsedel i kuvertet den 11 september om de hade vetat att M inte hade för avsikt att styra vidare i alliansen.